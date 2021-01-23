Адвокатское сообщество попросило главу МВД освободить арестованного коллегу

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российское адвокатское сообщество вступилось за арестованного адвоката Мансура Гильманова и просит главу полиции Владимира Колокольцева немедленно освободить их коллегу. Об этом говорится в соответствующем заявлении, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Мы крайне возмущены произошедшим с нашим коллегой, адвокатом Мансуром Гильмановым, в ОМВД России по Даниловскому району города Москвы 21 января 2021 года и требуем наказания виновных, извинений перед нашим коллегой и прекращения порочных практик воспрепятствования профессиональной деятельности защитников в отделах полиции, - следует из документа. - Произошедшее является ничем иным как вопиющим нарушением прав человека на получение квалифицированной юридической помощи и корреспондирующего с этим права адвоката на беспрепятственное осуществление своих профессиональных обязанностей по оказанию квалифицированной юридической помощи подзащитному. Немотивированное и грубое применение силы к нашему коллеге, его унижение приказом лежать на полу мы расцениваем как очередной плевок сотрудников правоохранительных органов в сторону адвокатуры".

Адвокаты в заявлении требуют немедленного освобождения Мансура Гильманова, снятия с него всех обвинений и привлечения применивших к нему силу и незаконно задержавших его полицейских к ответственности. Всего под соответствующим заявлением поставили подписи 93 адвоката со всей России, среди которых Давтян Мари, Вера Гончарова, Иван Павлов, Светлана Сидоркина, Ольга Карлова, Алексей Липцер, Карина Москаленко и Анна Ставицкая.

Ранее представитель комиссии по защите профессиональных прав адвокатов Адвокатской палаты Подмосковья Татьяна Сустинова в связи с инцидентом сообщила ТАСС, что написала заявление в отдел собственной безопасности полиции с просьбой провести проверку о наличии в действиях сотрудников полиции состава преступления, а именно превышения должностных полномочий. По ее словам, накануне в отделе полиции заявили, что Гильманов задержан до утра и в пятницу можно будет ознакомиться с административными материалами. Однако вчера его перевели в ОВД "Нагатинский затон", при этом во время задержания к адвокату была применена физическая сила.

В ночь на субботу Симоновский суд Москвы признал его виновным по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначил ему пять суток административного ареста.