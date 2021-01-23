Мексиканский предприниматель приобрел 2 млн доз вакцины "Спутник V"

МЕХИКО, 23 января. /ТАСС/. Алехандро Коссио, предприниматель из штата Веракрус на востоке Мексики, приобрел 2 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом он рассказал в обнародованном в пятницу интервью газете El Financiero.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее в тот же день разрешил региональным властям и частным компаниям самостоятельно приобретать вакцины от коронавируса. Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (Cofepris) в настоящее время рассматривает запрос на выдачу разрешения на использование российского препарата.

"У меня уже есть 2 млн доз вакцины "Спутник V", я приветствую решение президента, мы ждем появления соответствующего указа и вместе с ним регистрации [вакцины] мексиканским регулятором, то есть Cofepris", - сказал Коссио. По его словам, он ведет переговоры о продаже препарата с властями по меньшей мере семи штатов Мексики.

Власти республики ранее одобрили применение вакцин американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca.

С февраля 2020 года в Мексике было лабораторно подтверждено 1 711 283 случая заражения коронавирусом, умерли 146 174 инфицированных пациента. В четверг в стране было выявлено 22 339 заболевших и зарегистрировано 1 803 летальных исхода, больше, чем когда бы то ни было за все время с начала пандемии.