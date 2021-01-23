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В Хабаровске порядка 250 человек приняли участие в несанкционированной акции

Она прошла на площади Ленина

ХАБАРОВСК, 23 января. /ТАСС/. Несанкционированная акция прошла в центре Хабаровска, участие в ней приняли порядка 250 человек. Об этом сообщила администрация города.

"Около 250 человек приняли участие сегодня в несанкционированной... акции на площади Ленина. Люди собрались у центрального фонтана, их безопасность обеспечивали сотрудники правопорядка", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее УМВД России по городу распространило предупреждение о том, что за участие в несанкционированных акциях 23 января предусмотрена ответственность согласно законодательству. "Сотрудники правопорядка действуют корректно, обеспечивая общественную безопасность", - сообщили в администрации Хабаровска.

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