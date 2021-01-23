WWF России создаст проект по защите сайгаков в Калмыкии и Астрахани

ЭЛИСТА, 23 января. /ТАСС/. Проект, направленный на защиту и популяризацию оказавшихся на грани вымирания и занесенных в Красную книгу РФ сайгаков, планируется реализовать в этом году в Калмыкии и Астраханской области на средства президентского гранта. Об этом ТАСС рассказал директор представительства WWF России в экорегионе "Российский Кавказ" Валерий Шмунк.

"Мы выиграли конкурс президентских грантов по работе с населением поселков, которые граничат с государственным природным биосферным заповедником "Черные земли" Калмыкии и астраханским заказником "Степной". Суть проекта - в просветительской работе, направленной на популяризацию и защиту краснокнижной антилопы, которая находится на грани уничтожения из-за браконьерства и деградации местообитаний. Сам проект при поддержке сотрудников особо охраняемых природных территорий стартует уже в феврале", - сказал он, уточнив, что сумма гранта составляет порядка 4,5 млн рублей.

По словам Шмунка, отношение населения к сайгаку и местам его обитания остается потребительским: он рассматривается как источник нелегального дохода, поскольку рога животного можно продать на черном рынке, а последняя сохранившаяся степь воспринимается как пастбище для домашних животных. Специалисты будут рассказывать о сайгаке, его значимости для природы, объяснять, почему может вредить деятельность в этой местности - как самим местным, так и диким животным, здесь обитающим. В проекте будут задействованы школьники обоих регионов, которые поучаствуют в традиционно проводимом в конце апреля Дне сайгака.

"Фотовыставки, которые откроем в населенных пунктах, представят авторские работы региональных фотографов. Через визуализацию люди по-другому смотрят на то место, где они живут, и мы уверены, что кого-то это сподвигнет на переосмысление ситуации", - отметил собеседник агентства.

Спасение сайгаков в России поможет восстановить земли от опустынивания, тенденция к которому четко прослеживается в последние годы. Одной из причин возникновения пустынь на месте степей экологи называют вытеснение сайгаков с их привычных пастбищ и их уничтожение браконьерами. Самцов убивают за их рога, используемые в восточной медицине, добавил директор представительства WWF России в экорегионе "Российский Кавказ".

Cайгак - один из немногих сохранившихся до наших дней видов млекопитающих (наряду с овцебыком и северным оленем) - представитель так называемой "мамонтовой" фауны. Это одно из самых быстрых наземных животных на планете: сайгак способен развивать скорость до 80 км/ч. Характерный "нос" антилопы помогает эффективно согревать, увлажнять и фильтровать воздух, поскольку бегущие животные часто передвигаются в группах в сплошном облаке пыли.

Еще в 1960-е годы численность сайгака Северо-Западного Прикаспия (Республика Калмыкия, Астраханская область) превышала 800 тыс. особей, однако после распада СССР и последовавшего всплеска браконьерства численность животных резко упала: со 140 тыс. в 1987 году до 15-20 тыс. в 2006 году и 4-5 тыс. в 2015 году. Для защиты антилоп от браконьеров в 1990 году был создан заповедник "Черные земли". Сегодня численность сайгака не превышает 7 тыс. голов.