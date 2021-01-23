Детский омбудсмен Москвы считает недопустимым вовлекать детей в незаконные акции

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская считает недопустимым вовлекать несовершеннолетних в незаконные акции и призывает родителей провести с детьми разъяснительную работу.

"По закону детей нельзя вовлекать в политические игры. Я отрицательно отношусь, когда несовершеннолетних детей всячески призывают различными способами ходить на митинги. Хочу обратиться к родителям и напомнить им, что необходимо, в первую очередь, объяснять детям, что они могут отстаивать свои права, когда станут старше. Конечно, для начала им придется разобраться в сущности и подоплеке тех или иных политических движений", - сказала она в субботу ТАСС.

Ярославская добавила, что в течение всего дня будет дежурить для того, чтобы все дети, которые попали в трудную ситуацию, могли получить помощь.

Ранее в интернете сторонники блогера Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили ТАСС, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности.