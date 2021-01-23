В Москве более 500 волонтеров помогают жителям в прививочных пунктах

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Более 500 волонтеров провожают жителей Москвы к прививочным пунктам, рассказывают о вакцинации и отвечают на вопросы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В Москве заработали выездные бригады, которые проводят вакцинацию москвичей от коронавируса в популярных общественных местах. Сделать прививку от COVID-19 теперь также можно в крупных торговых центрах, в фуд-молле "Депо" и в театре "Геликон-опера". К работе бригад присоединились и волонтеры Москвы: более 500 добровольцев помогают горожанам сориентироваться на месте, отвечают на вопросы и поддерживают врачей", - говорится в сообщении.

Как подчеркнула председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова, масштабная вакцинация - это путь скорейшего возвращения к нормальной жизни, когда можно, не опасаясь заразиться коронавирусом, встречаться с друзьями, ходить на концерты и в театры, проводить крупные мероприятия и участвовать в них. Волонтеры уже соскучились по большим городским мероприятиям, форумам и крупным акциям. Поэтому добровольческое сообщество столицы решило активно поддержать кампанию по вакцинации.

На вакцинацию требуется около 40 минут. За это время врачи проводят медицинский осмотр и делают прививку, а через некоторое время осматривают, чтобы проконтролировать самочувствие пациентов.

"Стать добровольным помощником выездной бригады могут все желающие от 16 до 64 лет. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте "Мосволонтера" по ссылке. Всех добровольцев обеспечивают питанием, экипировкой и средствами индивидуальной защиты, а распределение по точкам происходит с учетом пожеланий самих волонтеров", - добавляется в материале.

Сделать бесплатную прививку от коронавируса можно в одном из 100 пунктов вакцинации на базе городских поликлиник по предварительной записи или без записи в одном из мест, где работают выездные бригады. С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС (при наличии). Справка с места работы не требуется - достаточно назвать отрасль, в которой вы работаете. Дату и время получения второго компонента вакцины назначит врач в день первой прививки, дополнительно записываться не нужно.