Власти сообщили, что во Владивостоке до 500 человек участвуют в несанкционированной акции

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /ТАСС/. Несанкционированная акция проходит в субботу в центре Владивостока. По данным правительства Приморья, в ней принимает участие от 300 до 500 человек.

Участники акции собрались на центральной площади города, после чего выдвинулись колонной по главным улицам.

"По предварительным данным, в митинге принимает участие около 300 человек. В шествии - около 500", - сообщает пресс-служба правительства региона по данным департамента внутренней политики.

Ранее власти края напоминали гражданам о том, что за участие в несанкционированных акциях 23 января предусмотрена ответственность согласно законодательству. Их участники могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 300 тыс. рублей, арестованы на 15 суток или привлечены к общественным работам.