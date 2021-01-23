В Тульской области появится инновационный научно-технологический центр

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Тульской области инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Композитная долина". Об этом в субботу сообщается на сайте правительства РФ.

"Центр появится на базе Тульского государственного университета и станет площадкой, объединяющей студентов, ученых и представителей бизнеса. Это поможет создать новые научно-технологические программы, а также привлечет инвестиции для реализации инновационных проектов", - говорится в сообщении.

Вопрос выделения бюджетных средств на создание и функционирование центра поручено проработать Минэкономразвития совместно с Минфином и Минобрнауки. Министерству образования и науки поручено представить в правительство дорожную карту по перспективному развитию центра.

Основными направлениями деятельности ИНТЦ будут "многофункциональные материалы, химические компоненты и технологии их производства; моделирование, конструирование и производство изделий из композиционных материалов; новые эколого-ориентированные технологии закрытого цикла для малотоннажных химических производств; каталитические материалы и технологии производства химической продукции для аграрной и нефтехимической отраслей".

Закон об инновационных научно-технологических центрах принят в РФ в 2017 году. "В ближайшие годы в стране должна быть создана целая сеть таких центров. Они станут частью единой инновационной экосистемы, которая позволит приблизить разработки ученых к реальным запросам экономики и стимулировать развитие технологий", - отмечается в сообщении.