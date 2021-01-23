В России выявили 20 921 случай заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 11 ноября

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 20 921. Это минимум с 11 ноября прошлого года, следует из опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заболевших составил менее 0,6%.

В общей сложности в стране с начала пандемии заразились 3 698 273 человека - чуть больше 2,5% населения.

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 27 779. Всего уже вылечились 3 109 315 человек.

Доля выписанных, согласно данным штаба, увеличилась до 84,1% от общего числа заразившихся. Уже пять дней число выздоровевших превышает количество новых выявленных случаев.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 559 против 580 днем ранее. Всего от инфекции умер 68 971 пациент.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,86%, следует из данных штаба.