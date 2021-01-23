Первая неделя очного образования в школах Москвы прошла в штатном режиме

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Школьники Москвы с 18 января вернулись к очному обучению в связи со смягчением мер, связанных с коронавирусом. Первая неделя для учеников с первого по одиннадцатый класс прошла в штатном режиме, об этом в субботу рассказали ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

С 19 октября и до конца первого полугодия ученики шестых-одиннадцатых классов были переведены на дистанционное обучение. Также в школах на неделю - до 17 января - продлили зимние каникулы. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в своем блоге сообщил, что с 18 января все учащиеся столичных школ вернутся к очному обучению. При выявлении случая заражения коронавирусом у школьника весь класс будут временно переводить на дистанционное обучение.

"Первая учебная неделя после зимних каникул прошла в штатном режиме. Столичные образовательные организации были готовы к встрече ребят и продолжают строго соблюдать все требования санитарной безопасности ", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в школах места общего пользования оборудованы бесконтактными санитайзерами, в классах и кабинетах установлены безопасные для детей бактерицидные лампы закрытого типа, а также регулярно проводится тщательная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

"При наличии признаков ОРВИ ученики и сотрудники в школу не допускаются. Все сотрудники школы и посетители обязательно должны находиться в средствах индивидуальной защиты", - пояснили в департаменте.

Кроме того, в школах действует гибкий график начала уроков для классов из разных параллелей. У каждой параллели классов свое время прихода в школу и свой вход. За каждым классом закреплен отдельный кабинет, что минимизирует перемещение ребят по школе. При входе в школу измеряется температура бесконтактным термометром.

Долгожданная встреча

Как рассказал ТАСС директор школы №1619 Евгений Скуднов, педагоги рады возвращению школьников. "Радость от возвращения в школу не то, что невозможно было скрыть, ее никто и не скрывал, иногда даже и на уроках. Мы были готовы к этому и сразу договорились с педагогическим коллективом, что первые две недели будут для ребят и самих учителей адаптационными", - сказал Скуднов.

Он добавил, что к концу первой недели ребята уже почти полностью вернулись к привычному им ритму обучения, а школа, создавая и поддерживая безопасные условия, делает все для того, чтобы повторно уходить на дистант повода не появилось.

По словам директора школы № 1547 Андрея Баринова, основной упор делается на выявлении пробелов в усвоении образовательной программы. "Большим подспорьем в этом оказались предложенные Московским центром качества образования пятиминутные диагностические работы. Для более комфортного пребывания в школе и восполнения дефицитов общения нашими педагогами проводятся неформальные классные часы, специальные двигательные перемены, флешмобы, легкие разминки, различные подвижные и интеллектуальные игры. В целом атмосфера в школе рабочая, позитивная", - рассказал ТАСС Баринов.

Положительно к возвращению детей к обычному формату обучения отнеслись и родители московских школьников. Как рассказала ТАСС мама ученицы школы № 1287 Ольга Николаева, дочь отнеслась к новости о возвращении к очным урокам положительно. Все меры профилактики в школе продолжают соблюдаться. "Мой ребенок очень общительный. Ей необходим школьный социум, режим, дисциплина. Она с удовольствием посещает школу ежедневно", - сказала Николаева.