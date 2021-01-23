В кабмине уточнили, что закон уже предусматривает сроки за вовлечение детей в митинги

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Действующее законодательство уже сейчас предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные массовые акции, введение дополнительных норм будет излишним. Об этом говорится в проекте отзыва правительства на законопроект депутата Госдумы от фракции "Единая Россия" Евгения Марченко (текст есть в распоряжении ТАСС).

Ранее Марченко направил на отзыв в кабмин законопроект о дополнительных мерах ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных публичных мероприятиях и массовых беспорядках. Согласно инициативе, если такое деяние совершенно совершеннолетним лицом, то срок лишения свободы может составить до пяти лет. Также предлагается ввести сроки за вовлечение подростков в участие в массовых беспорядках.

В проекте отзыва правительства указано на то, что "в настоящее время вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании влечет административную ответственность". Кроме того, если несовершеннолетнего вовлекли в участие в публичном мероприятии, представляющим опасность для его жизни, то ответственность может наступить по статье 151.2 УК РФ, она предусматривает лишение свободы на срок до одного года либо на срок до трех лет, если призывы к участию в незаконной акции прозвучали в СМИ или интернете.

"При этом пояснительная записка к законопроекту не содержит данных правоприменительной практики, свидетельствующих о недостаточности и неэффективности существующих в настоящее время мер ответственности за рассматриваемые деяния", - отметили в правительстве. Помимо этого, применение предложенных Марченко норм приведет к конкуренции с другим положением кодекса, предусматривающими ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Предложенные санкции также не соответствует принципу справедливости, закрепленному в статье 6 УК РФ.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - сказано в проекте отзыва.

Позиция Верховного суда

Верховный суд в свою очередь высказал замечания юридико-технического характера. "В законопроекте не содержится положение о внесении корреспондирующего изменения в статью 151 УПК РФ в части определения подследственности уголовных дел о преступлениях, предусмотренных частью четвертой статьи 151 УК РФ", - говорится в тексте отзыва.