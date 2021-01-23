{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вакцинация от коронавируса в России

На стройках Москвы начнут проводить вакцинацию от коронавируса через две-три недели

Вакцинирование будут проводить в мобильных пунктах, а также в учреждениях, которые входят в состав строительного комплекса, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Вакцинацию от коронавируса начнут проводить на стройках Москвы через две-три недели, для этого развернут мобильные пункты. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы приступили к разработке вакцинации наших сотрудников. Скорее всего, это будут мобильные центры вакцинации, которые будут приезжать в места нахождения наших людей и будут проводить вакцинирование. Мы настроены на тотальную вакцинацию всех наших сотрудников. Пунты уже готовы, мы сейчас с коллегами из департамента здравоохранения занимаемся этим и в течение двух-трех недель проведем вакцинацию", - сказал Бочкарев.

По его словам, вакцинацию будут проводить и в учреждениях, которые входят в состав строительного комплекса, будут работать выездные центры вакцинации. "Все исключительно добровольно. Большинство понимают, что необходимо провести вакцинацию, что это единственный правильный путь борьбы с эпидемией", - подчеркнул заммэра.

Бочкарев добавил, что вакцинация будет проводиться по всем объектам - и выполняющим городские программы, и коммерческие проекты.

Теги
РоссияВакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
Голикова считает недопустимым введение международных паспортов вакцинации
Вице-премьер РФ считает, что это ограничит передвижение людей
Читать полностью