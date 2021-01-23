Голикова заявила, что переболевшим коронавирусной инфекцией не рекомендуется прививаться

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. /ТАСС/. Перенесшим коронавирусную инфекцию не рекомендуется прививаться, даже если уровень антител начал снижаться или близок к нулю. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Я с уверенностью говорю, что для граждан, которые переболели, пока стоит воздержаться [от прививки]. И даже если уровень антител снижается или близок к нулю, то можно посмотреть данные клеточного иммунитета", - сказала она в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

По словам вице-премьера, клеточный иммунитет, скорее всего, сохраняется и сможет защитить организм в случае встречи с вирусом.

Голикова подчеркнула, что вакцинироваться переболевшим пока не рекомендуется, поскольку случаи вторичного заражения коронавирусом единичны. По ее словам, сложно сказать, из-за чего произошло повторное заражение: "То ли легкое течение заболевания на первом этапе, когда была первая волна, то ли, может быть, тогда это было для нас неизвестным заболеванием, может быть, даже где-то ошибочная постановка диагноза или ложно-положительный тест на ковид".

"Понятно, что были на старте ошибки, и сейчас уже это стало рутиной, к сожалению, потому что он пока еще не уходит [вирус], хотя количество заболевших сокращается", - пояснила вице-премьер.

Заражение после вакцинации

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией после вакцинации случаются, но инфекция протекает легче и быстрее, сообщила Голикова.

"Период наблюдения пока небольшой, но даже те некоторые случаи, которые мы видим, заболеваний после вакцинации, это заболевание протекает достаточно легко и не такое длительное время, как если человек не привит", - сказала она.

Она указала, что маски после вакцинации от коронавируса все равно нужно носить, пока не сформируется коллективный иммунитет. "Потому что до тех пор, пока он не сформировался, рядом с нами может быть человек, который является либо носителем, либо болеющим. И любой человек может быть подвержен этому распространению. <...> Поэтому до тех пор, пока мы не достигнем показателей коллективного иммунитета, мы эти меры предосторожности должны соблюдать", - отметила вице-премьер.

По ее словам, речь идет о социальной дистанции, масочно-перчаточном режиме в общественном транспорте и местах массового скопления людей.

Голикова пояснила, что для формирования популяционного иммунитета к коронавирусу нужно привить 60% взрослого населения или 68,6 млн человек. Это планируется сделать за текущий год. При этом вице-премьер напомнила, что вакцинация носит добровольный характер.

Антитела

Вице-премьер также отметила, что количество антител, выработанных после перенесенной коронавирусной инфекции и после вакцинации от коронавируса, практически идентично.

"Уровень антител, который мы получаем и при перенесении заболевания, и при вакцинации, он практически идентичен. Понятно, что каждый человек индивидуален как с точки зрения того, как он переболеет, так и с точки зрения применения вакцины", - сказала она.

Кроме того, Голикова пояснила, что, по данным ученых, разницы между антителами, которые вырабатывает организм после перенесенного заболевания и появившимися в результате вакцинации, нет. "Но, собственно, ученые говорят о том, что с высокой долей вероятности, практически уже заявляют об уверенности, SARS-CoV-2 превратится в сезонное заболевание, а если это сезонное заболевание, если мы будем наблюдать мутацию штамма коронавируса, то, конечно, нам нужно будет вводить это в календарь прививок на постоянной основе", - отметила она.

Штаммы коронавируса

Российские ученые исследовали 1 424 штамма коронавируса, все они не носят угрожающий характер, сообщила вице-премьер РФ.

"Нашими учеными уже подняты 1 424 штамма вируса <...>. Мы понимаем, какого рода мутации там происходят. Но хочу сразу сказать, что они не носят угрожающий характер", - сказала.

Российские вакцины справятся со всеми выделенными штаммами коронавируса, в том числе с новыми, сообщила Голикова.

Голикова добавила, что в 2021 году планируется провакцинировать 68,6 млн россиян, это 60% населения РФ.

"Понятно, вакцинация носит добровольный характер. Мы не можем людей принуждать к вакцинации, но соотношение последствий после болезни и необходимость вакцинации здесь очевидна, потому что мы видим, что люди, которые переболели в первую волну, особенно те, которые тяжело переболели, и которые в жизни страдают хроническими, сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями, они имеют тяжелое течение хронического заболевания, и, к сожалению, иногда сейчас наступают даже летальные исходы", - отметила вице-премьер.