В "Сколково" через два года появится центр хронических болезней на 200 коек

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Центр хронических заболеваний заработает в составе клиники "Хадасса" в "Сколково" через два года, он будет рассчитан на 200 коек. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Очень важный проект для Москвы. Мы уже возвели один корпус, который почти два года уже функционирует, сейчас возводят еще два - диагностический и терапевтический, и мы приступили к работам по возведению многофункционального корпуса. Также у нас будет построен центр хронических заболеваний", - сказал Бочкарев.

Он отметил, что проект контролирует мэр Москвы Сергей Собянин. Планируется, что новый корпус заработает уже через два года, он будет рассчитан на 200 коек.

По словам заммэра, площадь нового центра хронических болезней составит 20 тыс. кв. м. В нем будет семь отделений: стационарной гериатрической реабилитации, отделение реабилитации, сложного сестринского медицинского ухода, хосписное отделение, реанимационное, отделение для лежачих пожилых пациентов с хроническими заболеваниями, для ходячих пожилых пациентов с пониженными когнитивными способностями (деменция, болезнь Альцгеймера).

"Центр ежегодно сможет принимать 17 тыс. пациентов, в нем будут работать более 200 специалистов, в том числе иностранных. Сейчас клиника "Хадасса" принимает пациентов в диагностическом корпусе, а уже в этом году откроется терапевтический корпус, в котором будет оказываться стационарная помощь", - добавил Бочкарев.