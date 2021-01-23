На Пушкинской площади Москвы усилили меры безопасности

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы усилили меры безопасности на Пушкинской площади в центре Москвы из-за несанкционированной акции протеста, которую ранее анонсировали сторонники Алексея Навального, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Площадь огорожена специальными металлическими заграждениями. К месту возможного проведения акции стянуты подразделения второго оперативного полка полиции, предназначенного для пресечения массовых беспорядков, а также бойцы ОМОН. Некоторые полицейские имеют при себе мегафоны для предупреждения участников несанкционированного массового мероприятия о незаконности их действий. Помимо сотрудников правоохранительных органов, на Пушкинской площади дежурят и дружинники. Рядом с площадью также находятся автозаки. Выйти из метро можно только через один выход.

Ранее сторонники Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. В пресс-службе ГУ МВД Москвы в связи с этим предупредили об ответственности за участие подобных мероприятиях.

В полиции отметили, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили ТАСС, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований и на привлечение виновных лиц к административной ответственности.

Алексей Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.