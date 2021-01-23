В Бурятии развернули 21 пункт вакцинации от коронавируса

УЛАН-УДЭ, 23 января. /ТАСС/. Медики Бурятии открыли 21 пункт вакцинации от коронавирусной инфекции, поставка вакцины "Гам-ковид-вак" во все районы республики практически завершилась. Об этом сообщается в субботу на сайте регионального правительства.

"В Бурятии медицинские учреждения начали подготовку к вакцинации населения от коронавирусной инфекции. По республике развернут 21 пункт вакцинации: из них девять - в городе Улан-Удэ и 14 - в районах республики. Вакцина доставлена в эти пункты. Поставки по всем районам завершены, в город Северобайкальск партия вакцины поступит в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Всего в Бурятию поступило 18 492 дозы комбинированной векторной вакцины "Гам-ковид-вак" (I и II компоненты). Уже привито порядка 4,5 тыс. человек. Это работники здравоохранения, сотрудники социальных служб, педагогические работники. "На сегодняшний день остаток вакцины составляет 15 тыс. доз", - уточнили в пресс-службе правительства республики.

В республике продолжают действовать ограничительные меры: под запретом массовые мероприятия, действует масочный режим, режим самоизоляции для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Ежедневно в Бурятии регистрируется около 150 новых случаев инфицирования. В стационарах находятся 1 054 пациента, на амбулаторном лечении - 978 больных. Умерли от COVID-19 с различными осложнениями 647 человек, доля умерших старше 60 лет составляет более 86%.