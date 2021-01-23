В центре Москвы начались задержания участников незаконной акции

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали задерживать участников незаконной акции на Пушкинской площади. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, часть из них держали плакаты, другие выкрикивали лозунги, еще один мужчина был пьян.

Среди задержанных - одна девушка, остальные молодые люди, двое из них по виду несовершеннолетние. Полицейские постоянно предупреждают в мегафоны, что акция незаконна, а также просят соблюдать дистанцию. "Соблюдайте дистанцию, надевайте маски и перчатки", - просят сотрудники полиции. Кроме того, сотрудники полиции выдают маски тем, кто пришел без них. Полиция просит людей разойтись.

Один из задерживаемых оказывал сопротивление и оскорблял полицейских. Подростков на Пушкинской площади немного, но в толпе был замечен мужчина, пришедший на акцию с маленьким ребенком.

Ранее сторонники Алексея Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. В пресс-службе ГУ МВД Москвы в связи с этим предупредили об ответственности за участие в этом мероприятии.

В полиции отметили, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили ТАСС, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности.