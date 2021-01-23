Мурманская прокуратура предостерегла от призывов к участию в несанкционированной акции

МУРМАНСК, 23 января. /ТАСС/. Прокуратура Мурманской области вынесла предостережение местным активистам за призывы к участию в несанкционированной акции в Мурманске в поддержку задержанного блогера Алексея Навального. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сторонники Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января.

"Указанное мероприятие с органами власти в установленном законом порядке не согласовано. В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий лицу, призывающему к участию в публичном мероприятии, вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона", - сказано в распространенном сообщении.

В прокуратуре отметили, что организация несогласованного публичного мероприятия, как и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.