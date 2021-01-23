В Москве водителей призвали быть осторожнее на дорогах в связи с туманом

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Водителям в Москве рекомендовали быть аккуратнее на дорогах из-за тумана и гололедицы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

До 10:00 24 января в столице ожидается туман с ухудшением видимости до 300-800 м. На дорогах возможна гололедица. "Пожалуйста, будьте аккуратнее на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения", - говорится в сообщении.

Ранее на сайте Гидрометцентра сообщалось, что облачная погода с небольшими осадками и температурой до трех градусов тепла ожидается в Московском регионе в субботу. Днем в Москве и Подмосковье столбики термометров поднимутся до трех градусов тепла, ночью в столице похолодает до нуля, по области - до трех градусов мороза.