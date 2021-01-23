ОП РФ обнаружила около 100 фейков о несогласованных акциях 23 января

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Рабочая группа Общественной палаты (ОП) РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета обнаружила в социальных сетях около 100 ложных сообщений, связанных с несанкционированными акциями 23 января. Об этом ТАСС в субботу сообщил глава группы Александр Малькевич.

"Рабочая группа с четверга ведет серьезный мониторинг социальных сетей и особенно Telegram-каналов на предмет распространяемых фейков. Фейковых сообщений в связи с этими акциями, без учета репостов, было обнаружено около 100", - сказал Малькевич.

По его словам, большинство из этих фейковых сообщений "имели откровенный характер запугивания и распространялись посредством ссылки через TikTok по подписчикам". "Детям, в частности, там предлагали брать на эти незаконные акции беруши и иные затычки для ушей, потому что, дескать, будет использовано звуковое оружие повышенной мощности, предлагали брать с собой молоко, чтобы пить, а также промывать носоглотку, потому что якобы будет использован газ. И это тоже все рассылали", - рассказал член ОП.

Он отметил, что идея распространителей фейков была в том, чтобы "максимально взвинтить накал и настроить сразу на жесткое противостояние". "Отдельный блок - это знаменитые фейки с "полицейскими", которые переходят на сторону народа. Все это можно закавычить, потому что это оказались фейковые блогеры, которые ради хайпа все это делали", - добавил Малькевич.

Он также назвал "бриллиантом" в коллекции ложных сообщений придуманные агентством сатирических новостей "Панорама" и распространенные в некоторых СМИ и по социальным сетям строчки, которые якобы содержатся в приговоре блогеру Алексею Навальному.

О призывах к акциям

Ранее сторонники Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. Прокуратура и полиция предупредили об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. В полиции отметили, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.