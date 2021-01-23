В Новосибирске арестовали депутата горсовета за призыв выйти на акцию 23 января

НОВОСИБИРСК, 23 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска арестовал на 28 суток депутата горсовета Сергея Бойко за призыв выйти на несанкционированную акцию протеста 23 января. Об этом сообщается на сайте суда в субботу.

Информация о задержании Бойко появилась в СМИ в пятницу. Бойко был задержан по пути в мэрию, куда он был вызван на комиссию по депутатской этике за призыв выйти на несанкционированную акцию протеста 23 января.

"Бойко Сергей признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Повторное участие в несанкционированном собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании"), и подвергнут наказанию в виде административного ареста на срок 28 суток", - говорится в сообщении.

Сергей Бойко - депутат совета депутатов города Новосибирска VII созыва, избранный как кандидат от оппозиционной коалиции в сентябре 2020 года. В 2019 году баллотировался в мэры Новосибирска, набрав 18% голосов и заняв второе место после действующего градоначальника Анатолия Локтя.

Кроме Бойко, были также задержаны его помощница Елена Носковец и помощник другого оппозиционного депутата Даниил Маркелов. Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 23 января Маркелов был арестован на 10 суток за организацию публичного мероприятия без уведомления о проведении.

Ранее в интернете сторонники блогера Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили ТАСС, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности. Также внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации. В Генпрокуратуре отметили, что лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.