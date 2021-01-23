Москалькова не получала жалоб по итогам протестных акций в восточных регионах РФ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и региональные омбудсмены не получали жалоб на нарушение каких-либо прав в ходе несанкционированных акций протеста в восточных регионах России в субботу.

"Публичные акции, которые прошли сегодня на востоке России, показали, что региональные власти чрезвычайно корректно отнеслись к тем людям, которые, несмотря на постоянные предупреждения по поводу их незаконности в период пандемии, все же пошли на протестные действия. Ко мне и моим коллегам, уполномоченным по правам человека в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах, жалоб на нарушения прав не поступало", - заявила она журналистам.

Москалькова уточнила, что продолжает внимательно следить за ситуацией во всех регионах страны.

Ранее сторонники Алексея Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. Прокуратура и полиция предупредили об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. В полиции отметили, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.