Власти заявили, что участники акции в Москве умышленно блокируют движение транспорта

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Участники несанкционированной акции в центре Москвы умышленно блокируют движение транспорта, говорится в субботу в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"ЦОДД: участники несанкционированных акций выходят на проезжую часть, умышленно блокируя возможность транспортной работы и препятствуя движению автомобилей и наземного транспорта. Скопления участников на тротуарах, в подземных переходах и переходах метро мешают движению пешеходов", - говорится в сообщении.

Как отметили в департаменте, из-за скопления людей затруднено движение по некоторым магистралям в центре столицы, в результате пробки достигли 5 баллов.

"Убедительно просим не выходить на проезжую часть и не препятствовать движению личного и городского транспорта, а также спасательных служб", - добавляется в сообщении.

Ранее департамент сообщал, что участники акции заблокировали выход со станций метро "Пушкинская" и "Тверская", а затем начали выходить на проезжую часть. Власти рекомендовали по возможности воздержаться от поездок в центр города.

В новость внесены изменения (15:14 мск) - добавлена информация о блокировке движения транспорта участниками акции