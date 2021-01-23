РКН заявил об удалении из соцсетей 89% сообщений с призывами к участию в незаконных акциях

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Социальные сети удалили 89% сообщений, связанных с незаконными призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях. Об этом сообщается в субботу на сайте Роскомнадзора.

"На текущий момент всего удалено 89% таких сообщений от числа выявленных, а наиболее массово распространявшие их TikTok и "ВКонтакте" уже удалили 93% и 87% соответственно", - говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре напомнили, что согласно нормам закона, за подобные нарушения предусмотрены штрафы для юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

В пятницу надзорное ведомство сообщило, что социальные сети приступили к удалению противоправной информации с адресованными детям призывами участвовать в протестах.

Ранее сторонники Алексея Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. Прокуратура и полиция предупредили об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. В полиции отметили, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.