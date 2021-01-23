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В МВД заявили, что около 4 тыс. человек участвуют в незаконной акции в центре Москвы

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, полиция стягивает подкрепление

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Участниками несанкционированной акции на Пушкинской площади в центре Москвы в субботу стали около 4 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"На Пушкинской площади на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тыс. человек", - сказали в полиции.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, сейчас полиция стягивает подкрепление, Пушкинская площадь практически блокирована. Участники акции время от времени устраивают стычки с полицейскими, на данный момент произошло уже три потасовки. В полицейских кидают снежки, бутылки и куски льда. Уже совершено несколько нападений: с девушки-полицейской попытались сорвать бронежилет, другого сотрудника правоохранительных органов толкнули, еще одного затолкали в толпу и сорвали с него видеорегистратор. У нескольких полицейских попытались отобрать спецсредства, которые силовики стали применять при задержании в ответ на провокации.

Сотрудники полиции продолжают предупреждать о незаконности акции, задерживая наиболее активных ее участников. "Мы делаем все, чтобы обеспечит вашу безопасность. Будьте бдительны и по возможности покиньте незаконное мероприятие", - объявляют полицейские в мегафон.

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Россия
Участники незаконной акции в центре Москвы устроили драки с полицейскими
Как передает корреспондент ТАСС, они пытаются затащить в толпу или сбить с ног сотрудников ОМОН
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