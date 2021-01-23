Детский омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с задержанием подростка на акции

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с задержанием подростка на несанкционированном митинге в столице. Подробности произошедшего выясняются, сообщила она в субботу ТАСС.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что на Пушкинской площади задержали 14-летнего подростка.

"Я знаю про ситуацию. На данный момент подробности произошедшего мне неизвестны, выясняю. Ситуация под моим личным контролем", - сказала Ярославская.

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили ТАСС, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности. Также внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации. В Генпрокуратуре отметили, что лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

В надзорном ведомстве также подчеркивали, что вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия может образовать состав преступлений, предусмотренных ст. 150 ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления") и 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего"). Родителям несовершеннолетних может грозить штраф по ст. 5.35 КоАП (Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию"). Накануне СК РФ возбудил уголовное дело по фактам призывов к несовершеннолетним выйти на несогласованную акцию 23 января.