Передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Выборг Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Передвижная интерактивная экспозиция об истории Великой Отечественной войны "Поезд Победы" прибыла в город Выборг Ленинградской области, сообщили в субботу в пресс-службе администрации губернатора и правительства региона. Через четыре дня выставка отправится в другие города области.

Впервые "Поезд Победы" отправился из Москвы осенью 2020 года. В прошлом году его посетили более 10 тыс. человек в городах-героях от Мурманска до Севастополя и Керчи. Проект реализован командой творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, ОАО "Российские железные дороги" и общественной организации "Волонтеры Победы".

"Выборг первым [в Ленинградской области] встретил "Поезд Победы". Билеты на первый день работы инсталляции о Великой Отечественной войне выборжане разобрали задолго до прибытия легендарного передвижного музея. С утра на выставку выстроилась очередь. Те, кто уже прошли все вагоны победного состава, выходили со слезами на глазах", - сказали в пресс-службе.

На вокзале Выборга поезд будет принимать посетителей по 26 января. 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, "Поезд Победы" прибудет в Лугу. В конце января - первых числах февраля экспозицию смогут увидеть в Гатчине и Тихвине. Позднее поезд сделает остановку в Кингисеппе, а для жителей Сланцев будет выделен день для посещения и организованы чартерные автобусные рейсы.

В созданный для проекта железнодорожный состав входят восемь вагонов: нулевой - "вокзал" - знакомит посетителей с самим проектом, остальные семь рассказывают историю войны через сюжеты, связанные с работой железной дороги. Здесь есть баня-вагон, штабной вагон, вагон бронепоезда, вагон с окопами, где на полу установлены вибродатчики для полного погружения в ситуацию живого боя. Посетители проходят через вагон смерти, показывающий процесс транспортировки людей в концлагеря, из-за чего возрастное ограничение экспозиции составляет 12+. Завершает экспозицию трофейный вагон, где можно увидеть фигуры погибших героев - маршала Панфилова, писателя Аркадия Гайдара, разведчика Рихарда Зорге.

Для посещения выставки нужно зарегистрироваться на сайте проекта поездпобеды.рф в разделе "Регистрация", выбрав удобное время посещения. В пресс-службе областного правительства отметили, что с учетом продления времени работы для посетителей теперь доступны дополнительные временные слоты в интервале с 18:20 до 19:15.