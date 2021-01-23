Полиция в центре Петербурга задерживает участников несанкционированной акции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задерживают участников несанкционированной акции на Сенатской площади в центре Санкт-Петербурга. Как передает с места событий корреспондент ТАСС, на данный момент задержано около десятка человек.

Пришедшие на несанкционированную акцию собрались у памятника Петру Великому ("Медный Всадник"), жестких столкновений с представителями правопорядка не происходит, имели место попытки кидать в полицейских снежки. Среди пришедших есть несовершеннолетние.

Как ранее сообщал ТАСС, прокуратура Санкт-Петербурга предупредила о том, что публичная акция не согласована властями Петербурга и участие в ней может повлечь ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Ранее сторонники Алексея Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.