Умер президент Московского зоопарка Владимир Спицин

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент Московского зоопарка Владимир Спицин умер в столице в возрасте 79 лет. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в субботу.

"22 января 2021 года умер президент Московского зоопарка Владимир Владимирович Спицин. У него было много наград и званий: заслуженный работник культуры РСФСР, академик РАЕН, президент Евро-Азиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), председатель Совета по координации деятельности зоопарков РФ, орден Почета, орден Дружбы и другие", - сказали в пресс-службе, не уточнив причину смерти.

Отмечается, что отец Спицына был генералом, а сам он в 17 лет пошел работать грузчиком в Ленинградский зоопарк. Стал рабочим по уходу за животными в отделе орнитологии, зоотехником, заведующим отдела кормления, замдиректора по хозяйственной части. Вскоре его перевели в Москву. В 1974 году Владимир Спицин был назначен заместителем директора зоопарка по научной части, а через три года он стал директором.

Благодаря Спицину возник Центр воспроизводства редких видов животных. Его идея пришла директору еще в 1978 году после визита в Великобританию. Он лично выбрал место - теперь там более 200 га пространства для зоологических исследований.

"Спасибо вам, Владимир Владимирович. От всех - давних соратников и новых сотрудников. От строивших с вами вольеры в 70-х годах и тех, кто помогал освоиться с новым смартфоном. Вы были и навсегда останетесь нашей опорой, моральным образцом, по-настоящему хорошим человеком. Мы просто вас очень любим и будем любить всегда", - добавили в пресс-службе.