В СПЧ заявили о корректном поведении полицейских на несанкционированной акции в Москве

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод считает, что сотрудники правоохранительных органов корректно вели себя с участниками незаконной акции в Москве.

"Что касается московской полиции, мне известно, что московские полицейские раздавали маски участникам, призывали их разойтись, разъяснили ответственность, предусмотренную законодательством. Это говорит о том, что полицейские проявляли внимание", - заявил он корреспонденту ТАСС в субботу.

Также Брод сравнил действия столичной полиции и зарубежных силовиков. "В подобных случаях полиция Франции, Германии, США без всяких предупреждений и раздумий начинает применять водометы, резиновые палки, слезоточивый газ, жестоко задерживают и разгоняют участников. Поэтому здесь сравнения в пользу наших органов", - сказал он.

Брод отметил, что представители СПЧ внимательно следят за событиями на несанкционированных акциях по всей стране. "По всем резонансным задержаниям и жалобам правозащитники и юристы будут разбираться, но нельзя забывать и об ответственности самих участников несогласованных акций", - подчеркнул член СПЧ.