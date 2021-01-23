Выход из метро "Адмиралтейская" в центре Петербурга открыли для пассажиров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Выход со станции метро "Адмиралтейская" в центре Санкт-Петербурга, который закрывался с полудня в субботу из-за работ по ремонту эскалатора, вновь открыли для пассажиров, сообщили в пресс-службе городской подземки.

"В 15:05 вестибюль станции "Адмиралтейская" открыт на выход и на вход", - говорится в сообщении пресс-службы.

23 и 24 января закрыт вход на станцию "Площадь Мужества", в эти дни она работает только на выход. В субботу с 12:55 мск закрылась на выход станция метро "Невский проспект" (выход на канал Грибоедова). Станция работает только на вход, ранее отметили в пресс-службе петербургского метрополитена.