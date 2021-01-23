Митрополит Иларион заявил, что Кураева могут отлучить от церкви

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что протодиакона Андрея Кураева, лишенного сана церковным судом Московской городской епархии, могут отлучить от церкви, если он продолжит свою деятельность.

"Он своей клеветой на церковь многих отталкивает и от бога, и от религии, и от церкви. Поэтому его, по сути, с церковью ничего не связывает, и то, что он лишился святого сана, - это закономерный результат его деятельности, а он если эту деятельность будет продолжать в том же духе, то, наверное, за этим последует отлучение от церкви", - сказал он в передаче "Церковь и мир" на канале "Россия-24" в субботу.

В конце декабря епархиальный суд Московской городской епархии принял решение лишить Кураева сана за оскорбление умершего 21 апреля 2020 года протоиерея Александра Агейкина в блоге, а также за "признаки хулы на церковь" в ряде его заявлений. Суд, согласно сообщению на епархиальном сайте, констатировал, что Кураев "не изменил характера своей деятельности после увещеваний еще в 2015 году".

В январе Кураев обратился к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с ходатайством о пересмотре своего дела из-за несоблюдения канонического порядка судопроизводства.