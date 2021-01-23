Несколько человек пострадали во время стычек с полицией в Москве

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Несколько человек пострадали во время стычек с полицией на незаконной акции в центре Москвы.

Как передает корреспондент ТАСС, у некоторых разбиты носы, несколько человек получили ушибы лица. Все они участники акции. Одному из них помощь оказали полицейские. Пока нет информации, есть ли среди пострадавших сотрудники правоохранительных органов.

Протестующие используют металлические ограждения против сотрудников полиции. Как сообщил корреспондент ТАСС, собравшиеся толкнули ограждение на группу полицейских. Стычки начинаются в момент задержаний, участники акции начинают закидывать сотрудников полиции и ОМОН снежками и бутылками. Правоохранительные органы применяют спецсредства только тогда, когда толпа пытается отбить задержанных. Они заходят в толпу, выдергивают оттуда наиболее активных участников и ведут их в автозак.

По данным полиции, всего на Пушкинской площади в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.