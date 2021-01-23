Участники несанкционированной акции в Петербурге направились на Невский проспект

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Участвующие в несанкционированной акции в центре Санкт-Петербурга покинули Сенатскую площадь и пешком двинулись в сторону Невского проспекта, передает корреспондент ТАСС.

Часть протестующих уже вышла на Невский проспект, часть идет по Гороховой и Малой Морской улицам. Люди движутся по проезжей части, фактически парализовав движение транспорта.

Полиция не применяет силу к участникам акции, которые иногда бросают в полицейских снежки. На Малой Морской несколько человек забрались на припаркованную снегоуборочную машину.

На Сенатской площади, по наблюдениям корреспондента ТАСС, задержали около десяти человек. Официальной информацией полиции ТАСС пока не располагает.

Прокуратура Петербурга предупреждала, что публичная акция не согласована властями и участие в ней может повлечь за собой ответственность в соответствии с законом.

Ранее сторонники Алексея Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.