Эксперты: массовые акции могут привести к росту заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Проведение массовых акций и мероприятий может привести к росту числа заражений коронавирусной инфекцией из-за отсутствия социальной дистанции и масок, а также несоблюдения правил профилактики коронавируса. Такое мнение высказали в беседе с ТАСС в субботу главные внештатные специалисты Минздрава России.

"Мы как врачи с беспокойством оцениваем и воспринимаем эту информацию о массовых акциях, поскольку все это связано, конечно, с пандемией, с эпидемиологической ситуацией. У нас вот сейчас все-таки наметилась положительная тенденция [по коронавирусу], мы очень много для этого сделали. Мы очень много говорили о тех профилактических мерах - это социальная дистанция, маски, как можно меньше контактов, но понятно, что массовые акции не предполагают соблюдения этих правил, поэтому, конечно, такие мероприятия ставят под угрозу наши завоевания и положительную тенденцию", - сообщила ТАСС главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

Главный терапевт подчеркнула, что для того, чтобы положительная тенденция окрепла, необходимо приложить максимальные усилия для недопущения распространения инфекции. По ее мнению, сознательное нарушение и игнорирование санитарно-эпидемиологических требований и профилактических мероприятий может негативно сказаться на динамике по числу заболевших.

"Ну, конечно, [акции] могут спровоцировать рост заболеваемости, так как места массового скопления людей, отсутствие соблюдения социальной дистанции, отсутствие ношения маски, конечно, может создать среду для того, чтобы люди заражались друг от друга и распространенность новой коронавирусной инфекции увеличилась, поэтому безусловно эксперты, врачи, все врачебное сообщество с беспокойством за этим наблюдает", - заключила Драпкина.

Аналогичного мнения придерживается и главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. По его мнению, любые массовые мероприятия опасны из-за возможности распространения коронавируса.

Тенденция к стабилизации

"Мы только-только почувствовали небольшое снижение, но заболеваемость еще высокая, по-прежнему потенциал для распространения вируса высок. <...> Пока у нас вакцинация только-только началась, поэтому возможности для распространения у коронавируса очень большие. Поэтому пока любые мероприятия, будь то массовые митинги, санкционированные они или несанкционированные - это абсолютно не важно, любые массовые мероприятия опасны с точки зрения распространения инфекции", - подчеркнул эксперт.

Чуланов отметил, что необходимо серьезнее относиться к ситуации и продолжать соблюдать показавшие эффективность меры профилактики коронавирусной инфекции. В частности, он напомнил о важности ношения маски даже уже сделавшим прививку от коронавируса, так как они могут быть его бессимптомными носителями.

"Сейчас чуть-чуть только появилась тенденция к стабилизации, и ее нужно всеми силами сохранить. Нельзя сейчас каким-то образом провоцировать дальнейшей распространение инфекции", - отметил Чуланов.