Протестующие перекрыли проезжую часть на Страстном бульваре в центре Москвы

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Протестующие вышли на проезжую часть на Страстном бульваре в центре Москвы, сообщается в субботу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции перекрывают и ряд других улиц в центре столицы из-за проведения несанкционированной акции.

"На Страстном бульваре люди перекрыли проезжую часть. Из-за участников несанкционированной акции задерживаются автобусы № А, м1 и 15. Убедительно просим не блокировать движение личного и общественного транспорта", - говорится в публикации департамента.

Там уточняется, что маршруты автобусов временно изменены, пассажиров общественного транспорта призывают внимательно слушать объявления водителей. "Автобусы на городских маршрутах в районе Манежной и Пушкинской площади, Тверской улицы и бульваров двигаются со значительными затруднениями. Больше 30 автобусов двигаются с задержками до 20 минут с 13:00, это мешает передвижению более 20 тыс. человек", - отмечается в сообщении.

"В вестибюле "Пушкинской" столпились участники несанкционированного мероприятия, блокируя проход пассажиров <...> Участники вышли на улицы Дмитровка, Петровский бульвар, улицу Петровка и блокируют движение наземного и личного транспорта. 38-й маршрут временно изменен из-за действий участников несанкционированных акций", - говорится в публикации.

Как передает корреспондент ТАСС, движение автотранспорта затруднено на Большом Путинковском переулке, Страстном бульваре, Большой Дмитровке, Камергерском и Настасьинском переулках. Тверская улица полностью перекрыта для движения в обоих направлениях. Часть собравшихся ушла с Пушкинской площади и отправилась в сторону Кремля, затем они вышли на Большую Дмитровку, перекрыли движение и пошли по проезжей части. Они дошли до Страстного бульвара, который был перекрыт полицейскими. Протестующие прорвали оцепление и устроили стычку с сотрудниками правоохранительных органов, которые для задержания наиболее активных использовали спецсредства. Кроме того, сейчас в сторону Петровки идет толпа с Пушкинской площади. На самой Пушкинской площади людей практически не осталось.

​​​​​Сторонники Алексея Навального ранее распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. Прокуратура и полиция предупредили об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. В полиции отметили, что попытки провести несогласованные публичные акции, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.

В данную новость были внесены изменения (16:54 мск) - добавлена информация о перекрытии проезжей части на Страстном бульваре