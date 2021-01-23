Задержанного на акции в Москве ребенка передали родителям

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Несовершеннолетний, задержанный в субботу на несанкционированной акции протеста в Москве, по предварительным данным, передан родителям. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"По предварительной информации, ребенок уже передан родителям", - приводит слова детского омбудсмена ее пресс-служба.

Кузнецова уточнила, что выясняет детали задержания ребенка. Так, она обратила внимание, что на распространенном в интернете видео "видны грубые действия по отношению к несовершеннолетнему со стороны полицейского", однако они, "как выяснилось, [предприняты] с целью вывести его за периметр для безопасности".

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что на Пушкинской площади задержали 14-летнего подростка. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что взяла эту ситуацию на контроль.