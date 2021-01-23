Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга

"Они неоднократно встречались. Кинг неоднократно брал интервью у Путина. Президент всегда ценил его высочайший профессионализм и непререкаемый журналистский авторитет", - сказал Песков журналистам.

Как сообщается в записи, опубликованной в официальном аккаунте Кинга в Twitter, он ушел из жизни в субботу в возрасте 87 лет.