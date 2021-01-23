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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков напомнил, что президент неоднократно встречался с телеведущим
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин соболезнует в связи со смертью американского журналиста Ларри Кинга, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Они неоднократно встречались. Кинг неоднократно брал интервью у Путина. Президент всегда ценил его высочайший профессионализм и непререкаемый журналистский авторитет", - сказал Песков журналистам.

Как сообщается в записи, опубликованной в официальном аккаунте Кинга в Twitter, он ушел из жизни в субботу в возрасте 87 лет.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЛарри Кинг
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