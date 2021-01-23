Театры Мурманской области открылись для зрителей

ТАСС, 23 января. Театры Мурманской области в субботу возобновили работу, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Сегодня, 23 января, возобновили работу театры Мурманской области. Уже в эти выходные жители и гости Заполярья смогут провести театральный вечер в долгожданном формате офлайн", - говорится в сообщении.

В театрах рассадка должна быть в шахматном порядке, заполняемость залов не должна превышать 50%. Обязательно соблюдение масочного режима, графика дезинфекций и проветриваний, а также бесконтактный способ продажи билетов.

Мурманский областной театр кукол открывается спектаклем "Кошкин дом" и интерактивным спектаклем-игрой по стихам Агнии Барто "Барто пожаловать". Мурманский областной драматический театр возобновил работу премьерой музыкальной сказки "Золотой цыпленок" по пьесе Владимира Орлова в постановке Екатерины Сенченко. Также в эти выходные состоится показ спектакля "Эти свободные бабочки" по пьесе Л. Герше.

Драматический театр Северного флота встретит зрителя спектаклем "Страсти по-итальянски" - актерской игрой-фантазией по мотивам пьес современных итальянских драматургов.

За последние сутки в Мурманской области выявлено 228 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных случаев заболевания составляет 41 419.