Кузнецова заявила, что пятерых задержанных подростков передали родителям в Южно-Сахалинске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что пятерых несовершеннолетних, которые были задержаны на несанкционированной акции в Южно-Сахалинске, передали родителям .

"Есть регионы, где не обошлось без инцидентов, в числе задержанных есть несовершеннолетние. Во Владивостоке, где детей выстраивали живой цепью, в Южно-Сахалинске также не обошлось без задержаний. Пятерых подростков уже передали родителям, решается вопрос с другими задержанными, родители которых проживают в других городах", - сообщила омбудсмен в субботу на своей странице в Facebook.