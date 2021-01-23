На несогласованной акции в Казани задержали десятки человек

КАЗАНЬ, 23 января. /ТАСС/. Правоохранители задержали десятки участников несогласованной акции, прошедшей в Казани в субботу, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В Казани днем было 11 градусов мороза, шел мелкий снег. В 14:00 началась несогласованная акция в центре Казани на улице Баумана. Территорию оцепили сотрудники полиции. Примерно в 14:20 люди выдвинулись в сторону правительства республики, инцидентов в тот момент не наблюдалось.

По сообщениям местных СМИ, станции метро "Площадь Тукая" и "Кремлевская" были перекрыты, поезда проезжали их без остановки. По дороге проезжали патрульно-постовые автомобили и через громкоговоритель просили людей уйти с проезжей части на тротуар. По оценке корреспондента ТАСС, значительную часть протестующих составляли люди до 20 лет.

Здание правительства оцепили сотрудники полиции и Росгвардии. Протестующие несколько минут простояли на Площади Свободы и двинулись в сторону Казанского кремля. По пути к нему начались задержания участников несогласованной акции. Ранее МВД по Республике Татарстан предупредило жителей региона об ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. Прокуратура и полиция предупредили об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. В полиции отметили, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Алексей Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.