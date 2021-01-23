В Петербурге вероятность роста заболеваемости ковидом может сохраниться в течение недели

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Вероятность нового подъема заболеваемости ковидом в Санкт-Петербурге сохранится на протяжении по меньшей мере ближайшей недели. Такая оценка приведена в информационной справке межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Петербурге коронавирусной инфекции.

"Продолжается снижение количества обращений за медицинской помощью пациентов с COVID-19 и количества наблюдаемых больных, также уменьшается число госпитализаций <…> Такая динамика индикаторов эпидемического процесса указывает, что эпидемия в городе, скорее всего, находится в нисходящей части второй волны. Вместе с тем количество активных больных в Петербурге остается все еще высоким. Вероятность перехода эпидемического процесса в рост будет сохраняться еще не менее недели", - говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Координационный совет и петербургский комитет по здравоохранению призвали горожан неукоснительно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах.

По последним данным, количество свободных коек в городских стационарах достигло 4 088, что составляет 32,6% от общего количества коечного фонда для COVID-19 и пневмоний. Всего в городе развернуто 12,5 тыс. коек для больных с коронавирусом и подозрением на него.

За прошедшие сутки в Петербурге первично вакцинировали от коронавируса 2,5 тыс. человек, вторично - более 50. Всего в городе прививку сделали более 35 тыс. человек, из них 5,6 тыс. полностью закончили цикл вакцинации.

По данным на 23 января, в Петербурге выявили 316 664 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 206 512 человек, умерли 9 254. За последние сутки в городе выявили 3 056 случаев заражения.