На Трубной площади в Москве в ОМОН бросили дымовую шашку и распылили газ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Участники несогласованной акции на Трубной площади бросили в ОМОН дымовую шашку. Как передает корреспондент ТАСС, она дымит на проезжей части.

Кроме того, кто-то из протестующих распылил газовый баллончик в сотрудников ОМОН, одному из них стало плохо. Собравшиеся также кидают в силовиков снежки, а в их машины - куски льда.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить часть протестующих с Трубной площади. Небольшие стычки ОМОН происходят сейчас и на других улицах центра Москвы, которые пытаются освободить от толпы.

Как сообщили ТАСС в медицинских службах, в ходе столкновений пострадали три сотрудника Росгвардии. Есть пострадавшие и среди протестующих.