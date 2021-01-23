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На Трубной площади в Москве в ОМОН бросили дымовую шашку и распылили газ

Участники несогласованной акции также кидают в силовиков снежки

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Участники несогласованной акции на Трубной площади бросили в ОМОН дымовую шашку. Как передает корреспондент ТАСС, она дымит на проезжей части.

Кроме того, кто-то из протестующих распылил газовый баллончик в сотрудников ОМОН, одному из них стало плохо. Собравшиеся также кидают в силовиков снежки, а в их машины - куски льда.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить часть протестующих с Трубной площади. Небольшие стычки ОМОН происходят сейчас и на других улицах центра Москвы, которые пытаются освободить от толпы.

Как сообщили ТАСС в медицинских службах, в ходе столкновений пострадали три сотрудника Росгвардии. Есть пострадавшие и среди протестующих.

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