Около 15 несовершеннолетних задержали на несанкционированной акции в Москве

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Полицейские задержали около 15 несовершеннолетних на несанкционированной акции в Москве, сообщила журналистам в субботу уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Порядка 15 детей задержаны в Москве", - сказала Кузнецова. По ее словам, самым маленьким из них было девять и 12 лет.

Она отметила, что многие несовершеннолетние уже отпущены, а задерживали их, чтобы передать законным представителям. По словам Кузнецовой, они просто катались на метро, вышли поесть, увидели толпу людей и хотели посмотреть, что происходит. Детей уже забрали родители, они и их родители немного напуганы.

Кузнецова подчеркнула, что на акции видны риски для жизни детей. "Мы, конечно, разбирались с теми ситуациями, когда видели видеокадр, где полицейский крепко берет за рюкзак или за шиворот ребенка и вытаскивает, теперь понятно почему - их бы затоптали в этой толпе", - сказала омбудсмен. По ее словам, детей держали около памятника, чтобы они не попали в толпу. "Отцы сообщают - они также присутствовали практически на всех событиях в регионах и говорят, что это было самое опасное, когда дети попадают в толпу, их могут просто затоптать", - добавила Кузнецова.

Аппарат омбудсмена следит за ситуацией во всех регионах. Во многих акции уже завершены, где-то их не было вовсе. "Где-то они прошли в таком относительно спокойном режиме, где-то было детей очень мало и они были сторонними наблюдателями - просто приходили, смотрели", - пояснила Кузнецова.

Кузнецова отметила, что призывы к подросткам выходить на несанкционированные митинги звучат "страшно и предательски". "Мы знаем эти призывы, мы видели эти скриншоты, мне в большом количестве обращались родители, говорят: "Что это такое? Наших детей, моих детей призывают, что мне делать с этим?" Им [детям] попадает информация в социальные сети, через иные средства сети интернет, которые им были доступны. Конечно, сейчас кто-то попытается доказать, но, естественно, сложно это сделать, потому что в том числе и дети на это ссылаются", - добавила омбудсмен.