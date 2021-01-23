Ларри Кинг: знаковые интервью короля жанра

"Итак, у меня была новая работа, новая программа, новая музыкальная заставка и даже новое имя. Выпуск новостей начинался в девять. Я сидел в студии со своей пластинкой наготове, намереваясь познакомить заждавшееся человечество с новой программой — "Шоу Ларри Кинга". Но мне казалось, что рот у меня набит ватой", — пишет журналист в книге "Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно".

Лоуренс Харви Зайгер, знакомый всему миру как Ларри Кинг (псевдоним, по его словам, связан с названием ликера King's Wholesale Liquor, выбран почти случайно и по настоянию гендиректора радиостанции, ценившего звучные имена), впервые оказался в эфире больше 60 лет назад. За это время он проинтервьюировал несколько десятков тысяч человек, в том числе всех американских президентов, начиная с Ричарда Никсона, глав других государств, десятки политиков, бизнесменов, спортсменов и знаменитых деятелей культуры. Ему удалось создать по-настоящему яркий образ, которому пытались подражать другие известные журналисты (например, Владислав Листьев тоже регулярно носил цветную рубашку, подтяжки и очки).

Казалось, что он может подобрать ключ к любому. Он был звездой эфира, но умел сосредоточить внимание слушателя или зрителя на своем собеседнике. Сам он писал, что для успешного интервью главное быть откровенным, уважать чужие знания и помнить, что у каждого есть хотя бы одна тема, способная заставить разговориться.

С Росом Перо и Альбертом Гором

9 ноября 1993 года дебаты между консерватором Росом Перо (независимый кандидат на пост президента США в 1992 и 1996) и демократом Альбертом Гором (вице-президент США с 1993 по 2001) смотрели больше чем в 11 млн домов — рекорд для американского кабельного телевидения с рекламным контентом, который продержался 13 лет. Главной темой обсуждения была Североамериканская зона свободной торговли (основной задачей договора НАФТА было устранение границ в торговле и инвестициях между США, Канадой и Мексикой — прим. ТАСС). Ларри Кингу блестяще удалось сделать спор политиков одновременно острым и конструктивным.

"Как известно, Росс Перо никогда не страдал недостатком самонадеянности. Он до сих пор не верит, что проиграл эти дебаты, и до сих пор сохраняет дружеские отношения со мной и Гором. После дискуссии я со всех сторон только и слышал о том, что это было потрясающее зрелище и мы вписали новую страницу в историю политики и телевидения. Это была сенсация", — пишет Кинг в книге “Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно”.