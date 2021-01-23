Ларри Кинг: знаковые интервью короля жанра

"Итак, у меня была новая работа, новая программа, новая музыкальная заставка и даже новое имя. Выпуск новостей начинался в девять. Я сидел в студии со своей пластинкой наготове, намереваясь познакомить заждавшееся человечество с новой программой — "Шоу Ларри Кинга". Но мне казалось, что рот у меня набит ватой", — пишет журналист в книге "Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно".
Лоуренс Харви Зайгер, знакомый всему миру как Ларри Кинг (псевдоним, по его словам, связан с названием ликера King's Wholesale Liquor, выбран почти случайно и по настоянию гендиректора радиостанции, ценившего звучные имена), впервые оказался в эфире больше 60 лет назад. За это время он проинтервьюировал несколько десятков тысяч человек, в том числе всех американских президентов, начиная с Ричарда Никсона, глав других государств, десятки политиков, бизнесменов, спортсменов и знаменитых деятелей культуры. Ему удалось создать по-настоящему яркий образ, которому пытались подражать другие известные журналисты (например, Владислав Листьев тоже регулярно носил цветную рубашку, подтяжки и очки).
Казалось, что он может подобрать ключ к любому. Он был звездой эфира, но умел сосредоточить внимание слушателя или зрителя на своем собеседнике. Сам он писал, что для успешного интервью главное быть откровенным, уважать чужие знания и помнить, что у каждого есть хотя бы одна тема, способная заставить разговориться.
С Росом Перо и Альбертом Гором
9 ноября 1993 года дебаты между консерватором Росом Перо (независимый кандидат на пост президента США в 1992 и 1996) и демократом Альбертом Гором (вице-президент США с 1993 по 2001) смотрели больше чем в 11 млн домов — рекорд для американского кабельного телевидения с рекламным контентом, который продержался 13 лет. Главной темой обсуждения была Североамериканская зона свободной торговли (основной задачей договора НАФТА было устранение границ в торговле и инвестициях между США, Канадой и Мексикой — прим. ТАСС). Ларри Кингу блестяще удалось сделать спор политиков одновременно острым и конструктивным.
"Как известно, Росс Перо никогда не страдал недостатком самонадеянности. Он до сих пор не верит, что проиграл эти дебаты, и до сих пор сохраняет дружеские отношения со мной и Гором. После дискуссии я со всех сторон только и слышал о том, что это было потрясающее зрелище и мы вписали новую страницу в историю политики и телевидения. Это была сенсация", — пишет Кинг в книге “Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно”.
С Владимиром Путиным
Ларри Кинг взял интервью у Владимира Путина в его первый год на посту главы государства, всего через месяц после того, как затонула подлодка "Курск". Это интервью принесло журналисту известность в России.
За часовую встречу он успел расспросить президента не только о причинах и последствиях трагедии, но и о перспективах российско-американских отношений, работе разведчиков, свободе слова и Чечне — важных темах России нулевых.
С Опрой Уинфри
Опра Уинфри — американская телеведущая и общественный деятель, одна из самых влиятельных американок нашего времени, не раз появлялась на экране вместе с Ларри Кингом и обсуждала с ним самые волнующие темы, в том числе расизм.
Один из самых запоминающихся эпизодов произошел в 2006 году, когда на съемках Larry King Live она впервые она заявила, что надеется на то, что Барак Обама займет пост главы США еще до того, как он официально заявил о своем желании участвовать в гонке.
Некоторые эксперты считают, что именно поддержка Опры позволила Обаме занять президентское кресло, принеся ему больше миллиона голосов.
С Тэмми Фэй Месснер
Известная телеведущая, христианская певица и предприниматель Тэмми Фэй Месснер регулярно появлялась на шоу с 2004 и рассказывала о том, как борется с раком толстой кишки и легкого. В мае 2007 она сообщила поклонникам о том, что ее лечение полностью остановлено, и попросила молиться за нее.
19 июля 2007 года она пришла на интервью к Ларри Кингу в последний раз. Женщина скончалась на следующий день после эфира.
C Биллом Клинтоном
"Будьте честны. Этот принцип никогда вас не подведет ни в радиожурналистике, ни в любой другой сфере общения. То же самое сказал мне Артур Годфри: если хочешь иметь успех в эфире, поделись со своими слушателями или зрителями тем, что с тобой происходит и что ты в данную минуту ощущаешь", — пишет Ларри Кинг в книге "Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно".
В 2010 году во время обсуждения последней операции Билла Клинтона на сердце, журналист сообщил, что прошел похожую процедуру пятью неделями раньше.
Билла Клинтона Кинг причислял к своим самым интересным гостям, так же, как Фрэнка Синатру, Гарри Трумэна, бейсболиста Теда Уильямса и актрису Розанну Арнольд. Он считал, что им присущи любовь к профессии, ее тонкое понимание, бойцовский характер и юмор.
"Если вы только что выдержали нешуточный бой с городским советом или окружным судом, требуя ответа, когда же снегоочиститель наконец доберется до вашей улицы, вы и за столом будете интереснейшим собеседником — конечно, если вам удалось сохранить другие качества, например чувство юмора. Если вы решили устроить гневное разбирательство в магазине из-за того, что продавца не оказалось на месте, то вы рискуете опоздать домой к ужину", — писал Ларри Кинг.