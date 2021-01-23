ОП зафиксировала более 20 попыток вовлечения детей в несанкционированные акции

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Рабочая группа Общественной палаты (ОП) РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета зафиксировала более 20 попыток использования организаторами несогласованных акций 23 января несовершеннолетних для участия в незаконных митингах. Об этом ТАСС в субботу сообщил глава группы Александр Малькевич.

"Рабочая группа ОП РФ обнаружила и зафиксировала более 20 задокументированных случаев попытки использования детей организаторами несанкционированных акций для участия в незаконных митингах. В основном такие призывы распространялись через чаты в мессенджерах Telegram и WhatsApp, а также соцсети Facebook, Twitter и "ВКонтакте", - сказал Малькевич.

В частности, он добавил, что "отдельное направление по нагнетанию страстей вокруг этих акций шло через эфир и через социальные сети радиостанции "Эхо Москвы".

Малькевич напомнил, что главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов является зампредседателя Общественной палаты города Москвы. "Общественная палата РФ хочет получить от московской ОП правовую и морально-этическую оценку словам и действиям заместителя своего председателя, который распространяет фейки и сознательно дезориентирует не только своих читателей и слушателей, открыто оправдывает создателей и распространителей фейковой информации и принимает активное участие в компрометировании органов государственной власти", - считает Малькевич.

Следователи возбудили уголовное дело по фактам призывов к несовершеннолетним выйти на несогласованную акцию 23 января, сообщила накануне официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее сторонники Алексея Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности. Также внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации. В Генпрокуратуре отметили, что лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.