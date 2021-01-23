В СПЧ заявили, что полиция уводит подростков из опасных мест на несанкционированных акциях

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Шота Горгадзе уверен, что правоохранительные органы уводят несовершеннолетних из мест, где им грозит опасность.

"Что касается задержания несовершеннолетних на сегодняшних несанкционированных митингах и акциях, я думаю, что отчасти это во благо самим подросткам, потому что их, по сути, не столько задерживают, сколько увозят из места, где им грозит реальная опасность во время каких-то провокаций, потенциальных нападок на полицию, драк и так далее", - заявил он в субботу корреспонденту ТАСС.

Член СПЧ уверен, что правоохранительные органы будут относиться трепетно к несовершеннолетним."Я убежден, что просто установят личность этих детей, передадут родителям, а не будут долго держать где-нибудь в ИВС или автозаке. Понятно, что к детям все будут относиться более чем трепетно", - сказал Горгадзе.

В свою очередь он обратил внимание на совершеннолетних агитаторов, которые умышленно провоцируют и призывают подростков нарушать общественный порядок. "К таким взрослым провокаторам закон должен быть суров", - заявил член СПЧ.

Также Горгадзе сообщил, что просмотрел видеозаписи, где полицейские вежливо предупреждают подростков об опасности участия в несанкционированных акциях. "Ролики видел, я еще видел трогательный ролик, когда сотрудники полиции раздавали маски участникам несанкционированных митингов для того, чтобы они и сами не заболели, и, если кто-то является носителем вируса, чтобы не заразить окружающих", - сказал он.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что находится на связи со всеми регионами, где на несанкционированных акциях были замечены несовершеннолетние.