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На Цветном бульваре участники массовой акции повредили автозак и служебную машину

Корреспондент ТАСС сообщил, что протестующие оккупировали вход в цирк

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Участники несогласованной акции в центре Москвы переместились с Пушкинской площади на Цветной бульвар, где стали снежками и петардами закидывать сотрудников правоохранительных органов, повредили автозак и служебную машину одной из силовых структур.

Как передает корреспондент ТАСС, протестующие оккупировали вход в цирк в здании в центре бульвара и вывесили красно-бело-красный белорусский флаг, они повредили снежками служебную машину с мигалкой, кинули камень в автозак, разбив стекло.

Сотрудники полиции и Росгвардии пытаются освободить Цветной бульвар от собравшихся.

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Россия
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