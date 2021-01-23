Полиция начала задерживать участников акции на Невском проспекте в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников несанкционированной акции на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Как передают корреспонденты ТАСС, сейчас задержаны более 20 человек.

Официально ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области не сообщало о задержаниях.

Собравшихся с помощью мегафонов предупредили, что они нарушают запрет на проведение в Петербурге мероприятий численностью более 50 человек, введенный из-за пандемии. Полицейские подчеркнули, что в случае отказа разойтись к протестующим могут применить силу.

Сейчас на Невском проспекте остаются несколько групп участников акций. Часть находится у Гостиного Двора, часть направилась к площади Восстания, где некоторые забрались на постамент обелиска "Городу-герою Ленинграду".

Участники акции заняли Невский на несколько часов, что привело к пробкам и заставило остановить движение троллейбусов от Дворцовой площади до Садовой улицы. В 17:39 из-за большого скопления людей пришлось ограничить вход в один из вестибюлей станции метро "Площадь Восстания".

Акция началась на Сенатской площади, после чего ее участники двинулись в сторону Невского проспекта и Марсова поля. На последнем протестующих, по наблюдениям корреспондента ТАСС, также задерживали, но официальных данных о количестве задержанных пока не поступало. В ходе акции пострадал полицейский - у Манежа на Исаакиевской площади его ударил неизвестный мужчина.

Ранее сторонники Алексея Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.