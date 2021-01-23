Несанкционированные акции на северо-западе России прошли спокойно

ТАСС, 23 января. Несанкционированные акции в крупных городах Северо-Западного федерального округа в основном прошли спокойно, передают корреспонденты ТАСС.

В Мурманске акция состоялись в 20-градусный мороз и продолжалась полтора часа. "На всю Мурманскую область протестующих набралось около 300 человек. В Мурманске - около 240 человек, в Апатитах - 50, в Мончегорске - три человека, в Кандалакше - шесть. Мероприятия прошли без столкновений и задержаний", - отметили в региональном правительстве.

В мороз прошли акции в Архангельске, где к минус 20 градусам добавилась метель, и Сыктывкаре, где в субботу было 30 градусов ниже нуля. В Калининграде протесты состоялись в проливной дождь.

В Вологодской области и Великом Новгороде, по официальным данным, никто задержан не был. В Пскове задержали депутата Псковского областного собрания Льва Шлосберга, возглавляющего региональное отделение партии "Яблоко". По данным источников ТАСС в силовых структурах, несколько участников акций задержали в Архангельске и Петрозаводске.

В столице Карелии, по словам уполномоченного по правам ребенка в республике Геннадия Сараева, большая часть собравшихся на акцию студентов и школьников "пришла полюбопытствовать, посмотреть, пообщаться". При этом, по его словам, среди задержанных в городе оказались два 17-летних подростка.

Призывы выйти на несанкционированные акции 23 января распространяли ранее сторонники Алексея Навального, который был объявлен в розыск на нарушение условий наказания по делу "Ив Роше" и задержан в московском аэропорту Шереметьево 17 января. Навального заключили под стражу до 15 февраля, 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.